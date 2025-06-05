Трамп припустив, що Маск критикує його податковий законопроєкт через егоїзм. Документ пропонує скасувати субсидії на електромобілі

Президент США Дональд Трамп припустив, що Ілон Маск виступив проти його законопроєкту стосовно внутрішньої політики з егоїстичних міркувань — це повʼязано з електромобілями.

Про це Трамп сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, повідомляє The New York Times.

Сам Маск називав іншу причину. Нібито законопроєкт збільшує дефіцит бюджету та нівелює заощадження, досягнуті завдяки скороченням DOGE, яке він очолював. Мільярдер описував податкову норму як «огидну мерзенність», а 4 червня закликав свої 220 мільйонів підписників у X дзвонити конгресменам з вимогою «вбити законопроєкт».

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Американський президент каже, що мільярдер був незадоволений тим, що ініціатива скасовує субсидії на електромобілі. Також він применшив роль Маска у своїй виборчій кампанії. Трамп переконаний, що й без його допомоги переміг би, зокрема у штаті Пенсильванія.

Дональд Трамп додав, що «дуже розчарований» Маском, і той сумує за Овальним кабінетом. Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації.

«Послухайте, у нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи залишаться вони такими. Я дуже допоміг Ілону», — сказав політик.

Маск відповів на заяви Трампа у режимі реального часу на своїй сторінці в X. Бізнесмен зробив репост відео, на якому президент каже, що Ілон Маск «краще за будь-кого тут знає, як працює цей законопроєкт».

«Це неправда — мені ніколи не показували цей законопроєкт, жодного разу. Його ухвалили глибокої ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не встиг його прочитати!» — написав мільярдер.

Він також зробив репост публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп би програв вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 [місць] у Сенаті. Така невдячність».