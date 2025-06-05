WSJ: Відносини між Трампом і Маском загострюються. Усе через критику законопроєкту і суперечку за голову NASA

Мільярдер Ілон Маск розлютився через рішення адміністрації Трампа відкликати кандидатуру Джареда Айзекмана на посаду керівника NASA. Айзекман — його близький партнер.

Про це пише The Wall Streen Journal.

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Маск активно лобіював призначення Айзекмана на цю посаду. Він був першим непрофесійним астронавтом у відкритому космосі — у вересні компанія SpaceX запустила першу комерційну дослідницьку місію Polaris Dawn, до якої увійшов і мільярдер. Журналісти називають Айзекмана близьким соратником Ілона Маска. Підприємець не має політичного і державного досвіду, на відміну від двох попередніх очільників NASA.

Відхилення його кандидатури вкрай розлютило Маска. Той скаржився знайомим, що витратив «сотні мільйонів доларів» на виборчу кампанію Трампа, а тепер бачить, як знімають його протеже.

Близькі до Маска люди кажуть, що усунення Айзекмана вплинуло на агресивну критику податкового законопроєкту, який просуває Трамп. Ідеться про проєкт закону про податки та витрати, який у своєму нинішньому вигляді збільшить дефіцит бюджету на $600 мільярдів, але водночас розширить податкові пільги, підвищить стелю боргу і включатиме значні нові витрати на безпеку кордонів та армію.

Мільярдер назвав податковий законопроєкт «огидною мерзотою». Уже 4 червня Маск закликав свої 220 мільйонів підписників у Х дзвонити конгресменам з вимогою «вбити законопроєкт».

Раніше Маск і Трамп часто підтримували один одного публічно. Проте негативний коментар про законопроєкт — це перша публічна незгода з політикою Трампа, відколи Маск пішов з Білого дому. І Трамп, як пише WSJ, «втрачає терпець». Джерела видання не знають, як це вплине на відносини між Трампом і Маском, проте наголошують, що президент США не забуває образ.