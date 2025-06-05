WSJ: Відносини між Трампом і Маском загострюються. Усе через критику законопроєкту і суперечку за голову NASA

Мільярдер Ілон Маск розлютився через рішення адміністрації Трампа відкликати кандидатуру Джареда Айзекмана на посаду керівника NASA. Айзекман — його близький партнер.
Про це пише The Wall Streen Journal.
Маск активно лобіював призначення Айзекмана на цю посаду. Він був першим непрофесійним астронавтом у відкритому космосі — у вересні компанія SpaceX запустила першу комерційну дослідницьку місію Polaris Dawn, до якої увійшов і мільярдер. Журналісти називають Айзекмана близьким соратником Ілона Маска. Підприємець не має політичного і державного досвіду, на відміну від двох попередніх очільників NASA.
Відхилення його кандидатури вкрай розлютило Маска. Той скаржився знайомим, що витратив «сотні мільйонів доларів» на виборчу кампанію Трампа, а тепер бачить, як знімають його протеже.
Близькі до Маска люди кажуть, що усунення Айзекмана вплинуло на агресивну критику податкового законопроєкту, який просуває Трамп. Ідеться про проєкт закону про податки та витрати, який у своєму нинішньому вигляді збільшить дефіцит бюджету на $600 мільярдів, але водночас розширить податкові пільги, підвищить стелю боргу і включатиме значні нові витрати на безпеку кордонів та армію.
Мільярдер назвав податковий законопроєкт «огидною мерзотою». Уже 4 червня Маск закликав свої 220 мільйонів підписників у Х дзвонити конгресменам з вимогою «вбити законопроєкт».
Раніше Маск і Трамп часто підтримували один одного публічно. Проте негативний коментар про законопроєкт — це перша публічна незгода з політикою Трампа, відколи Маск пішов з Білого дому. І Трамп, як пише WSJ, «втрачає терпець». Джерела видання не знають, як це вплине на відносини між Трампом і Маском, проте наголошують, що президент США не забуває образ.
Ще до негативних коментарів Маска про податковий законопроєкт деякі союзники Трампа хвилювалися, що Маск почне вільно критикувати адміністрацію після того, як пішов із Білого дому. Тож деякі посадовці адміністрації президента заохочували законодавців хвалити Маска в соціальних мережах, дякуючи за його службу. Вони сподівалася, що це допоможе уникнути майбутніх конфліктів.
Представники Білого дому оскаржують твердження про те, що відкликання кандидатури Айзекмана спрямували проти союзника Маска, посилаючись на минулі пожертвування Айзекмана демократам. Однак сам Айзекман зазначив у нещодавньому подкасті, що посадовці знали про ці пожертви протягом багатьох місяців. За даними джерел, Айзекман вважає, що відхід Маска з адміністрації дав можливість його прибрати.
Високопоставлений представник Білого дому каже, що президент Трамп незадоволений рішенням Маска критикувати проєкт держбюджету і не розуміє мотивів підприємця. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що був приголомшений критикою Маска, зазначивши, що той «розвернувся на 180 градусів» після їхньої дружньої розмови 2 червня.
- Дональд Трамп висунув Джареда Айзекмана як кандидата на посаду глави NASA 4 грудня 2024 року. Тоді він казав, що «Джаред вестиме NASA вперед шляхом відкриттів і натхнення».