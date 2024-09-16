Перша в історії туристична місія у відкритий космос від SpaceX успішно повернулася на Землю

Екіпаж історичної комерційної місії Polaris Dawn від компанії SpaceX, яка вперше відправила непрофесійних астронавтів у відкритий космос, успішно повернувся на Землю.

Про це повідомляє CNN.

Капсула Crew Dragon з чотирма непрофесійними астронавтами приземлилася біля узбережжя національного парку Драй-Тортугас у штаті Флорида о 03:37 ранку за місцевим часом у неділю.

Місія увійшла в історію, досягнувши 1 400 кілометрів висоти — найбільшої висоти, ніж будь-яка людина досягла за 50 років. Це також був перший випадок, коли у відкритий космос відправили приватну місію з непрофесійними астронавтами.

А втім, одним із найнебезпечніших етапів будь-якої космічної місії є саме повернення на Землю.

Щоб безпечно дістатися додому, капсула Crew Dragon здійснила так званий скид з орбіти, перед тим як увійти в найтовщий шар земної атмосфери.

Потім, через тиск і тертя космічний корабель досяг надзвичайно високої температури — до 1 900 °C, продовжуючи прямувати зі швидкістю приблизно 27 000 км/год. Однак екіпаж залишався у комфортній температурі завдяки захисному тепловому екрану Crew Dragon, який розташований на дні капсули завширшки 4 метри.

Рух проти повітря почав сповільнювати корабель, перш ніж Crew Dragon розгорнув парашути, що ще більше сповільнило його зниження.

NASA заявило, що ця місія стала «гігантським стрибком вперед» для комерційної космічної галузі, передає BBC.

Одна з учасниць місії Сара Гілліс, яка є скрипалькою за освітою, взяла із собою музичний інструмент і виконала композицію Reyʼs Theme з фільму «Зоряні війни: Пробудження сили». Аудіозапис надіслали на Землю за допомогою Starlink для перевірки потенціалу супутникової мережі для забезпечення зв’язку в космосі.