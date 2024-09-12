Астронавти SpaceX здійснили перший в історії приватний вихід у відкритий космос

У четвер, 12 вересня, приватний екіпаж із чотирьох непрофесійних астронавтів SpaceX у рамках місії Polaris Dawn здійснив перший у світі комерційний вихід у відкритий космос. Це сталося на третій день п’ятиденної подорожі на навколоземну орбіту.

Про це повідомляє Space.com.

Під час космічної подорожі на орбіту екіпаж досяг висоти 1400,7 км. Це найбільше з часів місії «Аполлон» у 1972 році.

Екіпаж складався з американського бізнесмена, пілота і астронавта Джареда Айзекмана, інженерок SpaceX Сари Гілліс та Анни Менон, a також колишнього підполковника Повітряних сил США Скотта «Кідд» Потіта.

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Під час виходу у відкритий космос і Айзекман, і Гілліс перевірили рухливість скафандрів SpaceX EVA — компанія оприлюднила фото та відео двох астронавтів, де більша частина їхніх тіл поза межами космічного корабля.

Вони також провели різні дослідження з впливу космічного польоту і радіації на здоровʼя людей. Подібно до випробувань скафандра, ці експерименти спрямовані на те, щоб допомогти людині досліджувати космос у майбутньому.

SpaceX

Екіпаж зміг вийти з капсули у відкритий космос завдяки спеціальному люку «Скайуокер», розробленому спеціально для місії. Люк «Скайуокера» містить драбину та опори для рук і ніг, за які астронавти Polaris Dawn можуть хапатися, маневруючи.

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У відкритому космосі астронавти провели 1 годину 46 хвилин.