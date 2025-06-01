Трамп відкликав кандидатуру мільярдера Айзекмана як голови NASA — за кілька днів до голосування за призначення

Президент США Дональд Трамп відкликає висунутого ним кандидата на посаду очільника NASA мільярдера Джареда Айзекмана.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Це сталося за кілька днів до запланованого голосування в Сенаті про його затвердження.

«Після ретельного перегляду попередніх співпраць я цим знімаю кандидатуру Джареда Айзекмана на посаду керівника NASA. Незабаром я оголошу нового кандидата, який буде орієнтований на місію та поставить «Америку на перше місце в космосі»», — написав Трамп.

Речниця Білого дому Елізабет Гʼюстон перед цим казала журналістам CBS News, що майбутній очільник NASA «допоможе вивести людство в космос і виконати сміливу місію президента Трампа — встановити американський прапор на планеті Марс». Однак вона не пояснила причин, чому Трамп відкликає Айзекмана. Останній поки що теж не коментував ситуацію.

Джаред Айзекман був першим непрофесійним астронавтом у відкритому космосі — у вересні компанія SpaceX запустила першу комерційну дослідницьку місію Polaris Dawn, до якої увійшов і мільярдер. Reuters називав Айзекмана близьким соратником Ілона Маска і писав, що підприємець не має політичного та державного досвіду, на відміну від двох попередніх очільників NASA.