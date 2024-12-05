Трамп хоче призначити головою NASA Джареда Айзекмана — першого непрофесійного астронавта у відкритому космосі

Обраний президент США Дональд Трамп пропонує призначити головою космічного агентства NASA мільярдера Джареда Айзекмана.

Про це повідомив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп називає Айзекмана «досвідченим бізнесменом, філантропом, пілотом і астронавтом». Він був першим непрофесійним астронавтом у відкритому космосі — у вересні компанія SpaceX запустила першу комерційну дослідницьку місію Polaris Dawn, до якої увійшов і мільярдер.

«Пристрасть Джареда до космосу, досвід астронавта і прагнення розширювати межі досліджень, розкривати таємниці Всесвіту і розвивати нову космічну економіку роблять його ідеальним кандидатом для того, щоб очолити NASA в нову сміливу епоху», — написав Трамп.

Джаред Айзекман. Reuters / Joe Skipper / File Photo

Айзекман заявив, що для нього «велика честь» стати кандидатом на посаду керівника NASA. Хоча Reuters зазначає, що він не має політичного та державного досвіду, на відміну від двох попередніх очільників NASA Джима Брайденстайна і Білла Нельсона.

Імовірно, якщо кандидатуру Айзекмана затвердить Сенат США, він ще більше поглибить залежність NASA від приватних компаній для доступу до космосу як комерційної послуги.

Також Reuters називає Айзекмана близьким соратником Ілона Маска. Попередні президенти США не обирали кандидатуру майбутнього глави NASA так рано, тож видання повʼязує це зі впливом мільярдера Ілона Маска на Трампа.