Трамп призначив Маска очільником нового департаменту ефективності уряду, а пост глави Пентагону запропонував ведучому Fox News

Засновник Tesla і Space X Ілон Маск і мільйонер Вівек Рамасвамі, який висувався в кандидати в президенти на праймеріз республіканців, очолять новий департамент ефективності уряду США (DOGE).

Про це оголосив обраний президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі.

«Разом ці два чудових американці прокладуть моїй адміністрації шлях до демонтажу урядової бюрократії, скорочення надлишкових нормативних актів, марнотратних витрат і реструктуризації федеральних агентств», — йдеться в заяві Трампа.

За його словами, новий департамент надаватиме рекомендації ззовні уряду і співпрацюватиме з Білим домом, а також з управлінням з бюджету для проведення «великомасштабної структурної реформи» і створення підприємницького підходу до уряду, «небаченого раніше».

Вівек Рамасвамі

Рамасвамі відомий антиукраїнськими поглядами. Під час передвиборчої кампанії він казав, що планує відвідати Москву як президент у 2025 році й обговорити припинення війни. Республіканець заявив, що «прийме» контроль РФ над окупованими територіями України, обіцяв завадити вступу України до НАТО і скасувати санкції. Рамасвамі також розповідав, що не вважає Україну демократичною країною, і назвав президента Зеленського нацистом. Пізніше його штаб намагався це спростувати.

Також Трамп висунув кандидатуру ведучого Fox News Піта Хегсета на пост глави Пентагону. Хегсет — ветеран армії США, офіцер Національної гвардії, служив в Іраку та Афганістані. Має ступінь бакалавра в Принстоні та ступінь магістра в Гарварді.

«Піт жорсткий, розумний і щиро вірить у тезу «Америка понад усе». З Пітом на чолі вороги Америки будуть попереджені — наша армія знову буде великою і Америка ніколи не відступить», — зазначив Трамп.

Піт Хегсет

Як пише Reuters, Хегсет різко критикував європейських союзників Америки, називаючи їх «застарілими, неозброєними» і «безсилими».

«Чому Америка, європейський «номер екстреного звʼязку» протягом останнього століття, повинна слухати самовпевнені й безсилі нації, які просять нас дотримуватися застарілих і односторонніх оборонних домовленостей, яких вони самі більше не дотримуються?» — пише Хегсет у своїй книзі.

У своїх виступах у подкастах і на телебаченні він сказав, що Китай будує армію, «спеціальну для перемоги над Сполученими Штатами Америки».

Під час того ж виступу Хегсет сказав, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році виглядало як «путінська поверніть-мені-моє-лайно війна».

Крім того, новообраний президент США офіційно оголосив, що хоче призначити головою Міністерства внутрішньої безпеки губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем.

Крісті Ноем

Трамп назвав її «дуже сильною в питаннях безпеки кордонів», зазначивши, що вона відправила війська Національної гвардії на кордон Техасу і Мексики як губернаторка. Ноем під час свого перебування на посаді зробила імміграцію ключовим пунктом свого порядку денного і різко критикувала політику адміністрації Джо Байдена щодо цього.

«Вона тісно співпрацюватиме з «прикордонним царем» Томом Хоманом для забезпечення безпеки кордонів і гарантуватиме, що наша американська батьківщина буде захищена від наших супротивників», — пише Трамп.