Трамп офіційно обрав Майка Волтца радником з нацбезпеки

Обраний президент США Дональд Трамп офіційно призначив представника від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Про це повідомив сам Трамп.

«Конгресмена Майка Волтца призначаю на посаду радника з питань національної безпеки в моєму Кабінеті міністрів. Майк — перший «зелений берет», обраний до Конгресу, він раніше працював у Білому домі та Пентагоні», — прокоментував призначення Трамп.

Радник з національної безпеки — це роль, яка не потребує затвердження Сенатом. Він відповідає за інформування президента з ключових питань національної безпеки та координацію дій з різними відомствами. Наразі цю посаду обіймає Джейк Салліван.

Майбутній радник з нацбезпеки США Майк Волтц.

Волтц має довгу історію в політичних колах Вашингтону. Він був директором з питань оборонної політики при міністрах оборони Дональді Рамсфельді та Роберті Гейтсі, а у 2018 році був обраний до Конгресу. Він є головою підкомітету Палати представників з питань збройних сил, який здійснює нагляд за військовою логістикою, а також входить до складу Спеціального комітету з питань розвідки.

Волтц також входить до складу республіканської робочої групи з питань Китаю і стверджує, що американські збройні сили не готові настільки, наскільки це необхідно на випадок конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У книзі «Суворі істини: Думай і керуй як зелений берет», опублікованій на початку цього року, Волтц виклав стратегію запобігання війні з Китаєм, що складається з пʼяти частин, включно з прискоренням озброєння Тайваню, заспокоєнням союзників у Тихоокеанському регіоні та модернізацією літаків і кораблів.

Волтц похвалив Трампа за те, що він підштовхує союзників по НАТО витрачати більше коштів на оборону, але на відміну від новообраного президента не пропонував Сполученим Штатам вийти з аАльянсу.

Що Волтц казав про Україну

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти відтіснити російські війська. А ще зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і приїжджав до України.

Але на заході минулого місяця Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні.

«Чи в інтересах Америки витрачати час, кошти, ресурси, які нам зараз вкрай необхідні в Тихоокеанському регіоні?» — запитав Волтц.

Крім того, ще торік Волтц написав статтю для FoxNews, в якій стверджував, що «ера порожніх чеків для України від Конгресу закінчилася», зазначає WSJ.

«Зупинити Росію до того, як вона втягне НАТО, а отже, і США, у війну — це правильно. Але тягар не може продовжувати лежати виключно на плечах американського народу, особливо в той час, як Західна Європа отримує пас», — писав він.

Цього місяця він заявив в інтервʼю NPR, що обіцянка Трампа провести переговори між Україною і Росією є «абсолютно розумною», і сказав, що якщо лідер Росії Володимир Путін не буде співпрацювати, у США є «важелі впливу, наприклад, зняти кайданки з далекобійної зброї, яку ми теж надали Україні».

Він також визнав, що мета лідера РФ Володимира Путіна – відновити СРСР. І якщо Путін досягне успіху в Україні, то не зупиниться, поки не втягне у конфлікт НАТО. «США будуть зобовʼязані відправити американські війська воювати. Якщо нічого не робити перед обличчям агресії, почнеться Третя світова війна», — писав Волц.