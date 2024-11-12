Reuters: Трамп обрав радником з нацбезпеки Майка Волтса

Обраний президент США Дональд Трамп призначить представника від Республіканської партії Майка Волтса своїм радником з національної безпеки.

Про це повідомили Reuters джерела.

Радник з національної безпеки — це роль, яка не потребує затвердження Сенатом. Він відповідає за інформування президента з ключових питань національної безпеки та координацію дій з різними відомствами. Наразі цю посаду обіймає Джейк Салліван.

Волтс має довгу історію в політичних колах Вашингтону. Він був директором з питань оборонної політики при міністрах оборони Дональді Рамсфельді та Роберті Гейтсі, а в 2018 році був обраний до Конгресу. Він є головою підкомітету Палати представників з питань збройних сил, який здійснює нагляд за військовою логістикою, а також входить до складу спеціального комітету з питань розвідки.

Волтс також входить до складу республіканської робочої групи з питань Китаю і стверджує, що американські збройні сили не готові настільки, наскільки це необхідно на випадок конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У книзі, опублікованій на початку цього року під назвою «Суворі істини: Думай і керуй як зелений берет», Волтс виклав стратегію запобігання війні з Китаєм, що складається з пʼяти частин, включаючи прискорення озброєння Тайваню, заспокоєння союзників у Тихоокеанському регіоні та модернізацію літаків і кораблів.

Волтс похвалив Трампа за те, що він підштовхує союзників по НАТО витрачати більше коштів на оборону, але, на відміну від новообраного президента, не запропонував Сполученим Штатам вийти з альянсу.

Що Волтс казав про Україну

Щодо України, Волтс сказав, що його погляди еволюціонували. Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська.

Але під час заходу минулого місяця Волтс заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні.

«Чи в інтересах Америки витрачати час, кошти, ресурси, які нам зараз вкрай необхідні в Тихоокеанському регіоні?» — запитав Волтс.

Крім того, ще минулого року Волтс написав статтю для FoxNews, в якій стверджував, що «ера порожніх чеків для України від Конгресу закінчилася», зазначає WSJ.

«Зупинити Росію до того, як вона втягне НАТО, а отже і США, у війну — це правильно. Але тягар не може продовжувати лежати виключно на плечах американського народу, особливо в той час, як Західна Європа отримує пас», — писав він.

Цього місяця він заявив в інтервʼю NPR, що обіцянка Трампа провести переговори між Україною і Росією є «абсолютно розумною», і сказав, що якщо лідер Росії Володимир Путін не буде співпрацювати, у США є «важелі впливу, наприклад зняти наручники з далекобійної зброї, яку ми також надали Україні».