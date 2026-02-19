НАБУ і САП опублікували плівки, присвячені ексміністру енергетики Герману Галущенку. Головне з них

Національне антикорпуційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 лютого опублікували нові записи прослуховувань з операції «Мідас». Цього разу вони призначені ексміністру енергетики і юстиції Герману Галущенку. На записах його називають «Сигізмунд».

Частину цих записів прокурор САП читав на суді 17 лютого, коли Галущенку обрали запобіжний захід: два місяці тримання під вартою з альтернативою застави у 200 мільйонів гривень.

Головне з публікації: