НАБУ і САП опублікували плівки, присвячені ексміністру енергетики Герману Галущенку. Головне з них

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Національне антикорпуційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 19 лютого опублікували нові записи прослуховувань з операції «Мідас». Цього разу вони призначені ексміністру енергетики і юстиції Герману Галущенку. На записах його називають «Сигізмунд».

Частину цих записів прокурор САП читав на суді 17 лютого, коли Галущенку обрали запобіжний захід: два місяці тримання під вартою з альтернативою застави у 200 мільйонів гривень.

Головне з публікації:

  • З плівок випливає, що для відмивання коштів підозрювані використовували криптовалюту, яка надходила на рахунки фонду Галущенка в Швейцарії, або видавали готівкою колишній дружині Галущенка. На записах Ігор Фурсенко («Рьошик») і Олександр Цукерман («Шугармен») обговорюють, як зняти гроші в Кракові і видати в Ізраїлі.
  • Також на записах Цукреман каже, що після чотирьох років на посаді міністра енергетики Галущенко «мріяв» поїхати кудись послом.
  • Частину коштів витратили на навчання дітей Галущенка в престижних навчальних закладах Швейцарії (про це заявляв прокурор на суді), частину витратили на послуги в клініці DMC, яка належить Цукерману, а також щоб придбати брендовий одяг у бутіках Києва.
  • Правоохоронці стверджують, що за час очолювання Міністерства енергетики Галущенко незаконно отримав $7,4 мільйона на рахунки двох офшорних компаній, а ще $4 мільйони видали готівкою в Швейцарії.