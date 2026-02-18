Україна запровадила персональні санкції проти Лукашенка

Україна застосувала пакет персональних санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це 18 лютого повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це збільшило можливості російської армії бити по північних областях України — від Київщини до Волині.

Зеленський наголосив, що частину ударів, зокрема по енергетичних і залізничних обʼєктах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі.

«Більш ніж три тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села», — додав український президент.

Крім того, триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності «Орєшнік», що, за словами Зеленського, є очевидною загрозою не тільки для українців, а й для всіх європейців.

Він зазначив, що Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для розміщення «Орєшніка». У минулому та цьому роках підприємства країни постачають Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї.

«Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки», — наголосив Зеленський.

Як йдеться в указі президента, санкції проти Лукашенка, зокрема, передбачають:

позбавлення державних нагород України;

заборону в’їзду в Україну;

блокування активів та заборону користуватися й розпоряджатися ними;

повне припинення торговельних операцій;

обмеження або зупинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів з України;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборону участі в приватизації та держзакупівлях;

заборону заходження військових кораблів і літаків;

заборону передання технологій та прав інтелектуальної власності;

припинення культурного, наукового та спортивного співробітництва;

заборону набуття у власність земельних ділянок.

Строк застосування — безстроково (частина санкцій — на 10 років).

Як Білорусь допомагає Росії у війні проти України

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але її влада надала територію країни для проїзду та дислокації російських військ, а з території Білорусі були удари по Україні.

Також на території Білорусі розмістили російську ракетну систему «Орєшнік». Про це стало відомо в грудні 2025-го. Вперше цією експериментальною балістичною ракетою росіяни вдарили по Україні у листопаді 2024 року — удар тоді прийшовся по Дніпру.

Наприкінці 2025 року Володимир Зеленський заявив, що Україна знає, де саме в Білорусі розмістять «Орєшнік», і передає цю інформацію партнерам.

Пізніше Reuters з посиланням на джерело у розвідці та двох дослідників зі США, які вивчали супутникові знімки Planet Labs, написало, що Росія могла розмістити свої гіперзвукові балістичні ракети «Орєшнік» на колишній авіабазі на сході Білорусі. Це за 5 км від кордону з Росією та приблизно за 180 км від України.