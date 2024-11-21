Путін заявив про атаку на Дніпро «новітньою системою середньої дальності». У США ракету назвали «експериментальною»

Путін у зверненні до росіян ввечері 21 листопада заявив, що Росія вдарила по Дніпру нібито «новітньою системою середньої дальності» під назвою «Орєшнік», а саме балістичною ракетою в безʼядерному гіперзвуковому оснащенні. Американські чиновники вважають, що РФ застосувала «експериментальну» балістичну ракету середньої дальності.

За словами Путіна, російські військові начебто поцілили по заводу «Південмаш» у Дніпрі цією ракетою. Він назвав це «відповіддю» на те, що по РФ вдарили західним озброєнням.

Тим часом в уряді Великої Британії зазначають, що Росія атакувала українське місто Дніпро «балістичною ракетою» з «дальністю в кілька тисяч кілометрів», і це стало першим випадком, коли Москва застосувала такий конкретний вид зброї з початку повномасштабної війни.

«Це ще один приклад безрозсудної поведінки з боку Росії, яка лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно», — заявив речник прем’єр-міністра Кіра Стармера під час брифінгу, передає CNN.

У США вважають, що Росія, ймовірно, володіє лише «жменькою цих експериментальних ракет». Ще там додали, що Україна витримала «незліченну кількість атак» з боку Росії, в тому числі ракетами зі «значно більшими боєголовками», ніж балістична ракета середньої дальності, запущена на Дніпро.

Що сталося

Зранку 21 листопада росіяни атакували Дніпро. Руйнувань зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, котельня, підприємство та приватні будинки. Двоє людей поранені.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), а також аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал» і сімома крилатими ракетами Х-101. Повітряні сили вважають, що МБР запустили з Астраханської області РФ, жодних інших подробиць у ПС не навели.

Президент Володимир Зеленський зреагував на удар по Дніпру і заявив, що всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Однак експертиза ще триває.

Захід поки що не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети РФ, пише ABC News із посиланням на анонімного посадовця. Джерело видання припускає, що для атаки на Дніпро росіяни використали балістичну ракету — її тип не уточнюють. Reuters також писало, що це була не міжконтинентальна балістична ракета, а балістична ракета середньої дальності.