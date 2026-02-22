Теракт у центрі Львова: мешканці Рівненщини оголосили підозру за двома статтями

33-річній мешканці Рівненської області, яка могла вчинити теракт у Львові 22 лютого, повідомили про підозру.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Жінку підозрюють у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

У місцях її проживання й перебування провели обшуки, за результатами яких вилучили докази протиправної діяльності. Тепер правоохоронці готують клопотання до суду для обрання жінці запобіжного заходу — тримання під вартою без права внесення застави.

Слідство встановило, що жінка співпрацювала зі спецслужбами РФ. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що виконавців теракту завербували через Telegram. За даними розвідки, росіяни збираються й надалі робити «такі фактично напади на українців».

Що відомо про теракт у Львові

22 лютого близько 00:30 на лінію «102» надійшло повідомлення про проникнення до магазину у Львові. Після прибуття екіпажу патрульної поліції на місці події пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Унаслідок цього загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, 25 людей поранені. Станом на вечір 12 з них залишаються в лікарнях. Усі постраждалі — службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поруч.

Невдовзі підозрювану у вчиненні вибуху затримали — це 33-річна жителька Рівненської області. За даними слідства, за вказівкою російського куратора жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у сміттєві баки. Підривницю затримали за 10 годин після вибуху.