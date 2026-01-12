НАЗК не виявило фактів, що його співробітники були причетні до корупції в «Енергоатомі». Перевірку проводили через згадку на «плівках Міндіча»

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило службову перевірку в межах справи про корупцію в «Енергоатомі». Її розпочали 10 листопада 2025 року у відповідь на публікацію НАБУ «плівок Міндіча».

Про це йдеться на сайті НАЗК.

На «плівках» агентство згадує виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, відомий як «Тенор».

За результатами перевірки НАЗК не виявило фактів, що підтверджують причетність працівників агентства до корупції, отримання неправомірної вигоди чи наявності зовнішнього впливу на ухвалення рішень.