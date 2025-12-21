Блекаут на Одещині, бої на Сумщині та оприлюднення першої частини «файлів Епштейна». Головне за тиждень

Цього тижня пройшло 32-ге засідання у форматі «Рамштайн», вирок експрезиденту Віктору Януковичу набув чинності, а Мінʼюст США опублікував першу партію «файлів Епштейна».

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Засідання у форматі Рамштайн

16 грудня в онлайн-форматі відбулося засідання у форматі «Рамштайн», за результатами якого партнери України анонсували військову допомогу на сотні мільйонів євро.

Зокрема, Німеччина спрямує рекордні €11,5 мільярда у 2026 році на підтримку оборони України, а саме на ППО, безпілотники та артилерійські системи.

Також Німеччина передала Україні дві обіцяні в серпні системи ППО Patriot і вже дев’яту систему IRIS-T.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про виділення £600 мільйонів на посилення протиповітряної оборони України.

Крім того, інші партнери пообіцяли нові пакети військової допомоги.

Нові санкції ЄС

Рада ЄС ухвалила санкції проти 12 людей та 2 організацій за гібридні загрози з боку Росії, зокрема за маніпулювання інформацією та кібератаки.

Під обмеження потрапили проросійські аналітики, пропагандисти та конспірологи, пов’язані з кремлівським інформаційним апаратом.

До списку, зокрема, увійшла пропагандистка Діана Панченко.

Санкції також застосували до судноплавних компаній, що базуються в ОАЕ, Вʼєтнамі та Росії, які володіють або управляють танкерами тіньового флоту РФ.

18 грудня Рада ЄС також ввела санкції проти ще 41 судна зі складу російського тіньового флоту нафтових танкерів і допомагають РФ обходити санкції. Цим суднам заборонили заходити в порти ЄС та отримувати широкий спектр послуг, повʼязаних з морським транспортом. У переліку не лише нафтові танкери тіньового флоту, але й судна, які перевозять військове обладнання для Росії або викрадене українське зерно та культурні цінності з України.

Перемовини щодо мирного плану США

15 грудня в Берліні пройшли переговори між делегаціями України та США. Вони тривали понад 5 годин. За словами посланця Трампа Стіва Віткоффа, представники провели «глибокі дискусії щодо 20-пунктного плану миру, економічних програм та інших питань» і «досягли значного прогресу».

Politico з посиланням на джерела писало, що США запропонували створити демілітаризовану «вільну економічну зону» на тимчасово окупованих територіях Донеччини й Луганщини, однак Україна відхилила цю ініціативу.

18 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що узгодженої версії мирного плану поки що нема, питання репараційного кредиту — на столі.

Він також заявив, що найважчими питаннями під час переговорів залишаються території України, ЗАЕС та гроші на відновлення.

Другий вирок Віктору Януковичу набув чинності

Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги адвокатів Віктора Януковича та залишив у силі вирок колишньому президенту за підбурення до дезертирства й незаконне переправлення через кордон — увʼязнення на 15 років.

Прокурори довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент України Янукович у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та за сприяння російських військових незаконно перетнув державний кордон. Разом з приблизно 20 людьми зі свого оточення та охорони вони полетіли на військових гелікоптерах РФ з Донеччини до Єйська в РФ, а далі через Анапу до Криму.

У Севастополі експрезидент підбурив охоронців виїхати до Росії. Частина з них так і не повернулася на військову службу в Україну. Увесь маршрут контролювали та супроводжували російські військові, а погоджував — безпосередньо Володимир Путін.

Партію «Слуга народу» очолив Олександр Корнієнко

17 грудня партію «Слуга народу» знову очолив Олександр Корнієнко, який зараз на посаді першого віцеспікера Верховної Ради. З листопада 2021 року цю посаду протягом двох термінів обіймала Олена Шуляк. Її повноваження завершились 14 грудня.

Блекаут на Одещині

В Одеській області 17 грудня оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня — чотири дні в регіоні масові проблеми зі світлом через російську атаку.

Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації.

Через атаку росіян 13 грудня, яка стала однією з наймасованіших у регіоні, в Одесі та області стався масштабний блекаут, без світла були пів мільйона осель і залишаються ще 30 тисяч.

Опубліковано першу партію «файлів Епштейна»

19 грудня Міністерство юстиції США опублікувало першу добірку з документів, повʼязаних із покійним сексуальним злочинцем, фінансистом Джеффрі Епштейном. Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, щоб зберегти конфіденційність деяких зображених людей, є десятки світлин відомих особистостей.

Президента Дональда Трампа на фото немає. Його зображення зʼявляється лише серед світлин, які Епштейн зберігав у шухляді: там чоловіки стоять разом з Максвелл і майбутньою дружиною Трампа Меланією. Деякі демократи вже розкритикували публікацію як надто обмежену.

18 грудня американські демократи також опублікували пʼять фото з «файлів Епштейна» — без жодних пояснень. Серед іншого, на них зображені американський лінгвіст та політичний публіцист Ноам Хомський в літаку разом з Епштейном, мультимільярдер Білл Гейтс з невідомою жінкою, а також закордонний паспорт невідомої українки.

ЄС погодив €90 мільярдів допомоги Україні на наступні два роки

Європейський Союз не домовився про використання російських заморожених активів. Україна отримає €90 мільярдів кредиту за рахунок бюджету блоку. Ідеться про безвідсотковий кредит, забезпечений бюджетом ЄС. У фінансуванні гарантій не братимуть участі три країни ЄС: Чехія, Угорщина та Словаччина.

Євросоюз продовжить утримувати російські активи замороженими, доки РФ не виплатить репарації Україні. Якщо ж Росія цього не зробить, Україна зможе використати ці гроші для погашення кредиту.

Атаки на аеродром «Бельбек»

18 грудня дрони СБУ атакували аеродром «Бельбек» в окупованому Криму далекобійними дронами. Там знищено російської техніки на сотні мільйонів доларів. Безпілотники поцілили по ЗРК «Панцир-С2» і літаку МіГ-31 з повним боєкомплектом. Також постраждали два радіолокаційні комплекси «Небо-СВУ» та радіолокаційна станція 92Н6, яка є частиною зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

20 грудня СБУ знову атакувала аеродром. Під ударом опинились два багатоцільові винищувачі Су-27.

Війська Росії перетнули кордону на Сумщині

Російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське в Сумській області та вивезли звідти до РФ майже 50 жителів.

На мапі DeepState ці населені пункти станом на 21 грудня не позначені як окуповані. Співзасновник проєкту Руслан Микула підтвердив «Суспільному», що наразі фіксують активізацію російських військ у районі Грабовського.

Пізніше офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі «Українській правді» підтвердив, що внаслідок наступу росіян Силам оборони довелося відійти з кількох позицій у районі Грабовського.

В Угрупованні обʼєднаних сил заявили, що станом на 21 грудня у прикордонному селі Грабовське Сумської області тривають бої між українськими та російськими військами.