Спецпредставник США Віткофф заявив про «значний прогрес» у мирних переговорах з Україною

Увечері неділі, 14 грудня, у німецькій столиці Берліні завершились переговори між українською та американською делегаціями. Вони тривали понад пʼять годин.

Про це заявив спецпредставник США Стів Віткофф, який брав участь у перемовинах,.

За його словами, представники «провели глибокі дискусії щодо 20-пунктного плану миру, економічних програм та інших питань» і досягли «значного прогресу».

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Special Envoy Steve Witkoff / Х

Зранку 15 грудня українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським зустрінеться з представниками США знову.

Зеленський перед цим заявив, що фокусом на переговорах у Німеччині буде те, як надійно гарантувати безпеку для України, «щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився».

Переговори про «мирний план»

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. У ньому передбачалося, що Крим, а також Луганську і Донецьку області визнають де-факто російськими.

Після серії перемовин України, США та європейських партнерів у Женеві з 23 листопада американський план скоротили з 28 пунктів до 19, врахувавши українську позицію.

Потім представник США та України зустрічалися у Флориді, а представники США Віткофф і Кушнер 2 грудня поїхали до Москви на переговори з російською стороною. Конкретних рішень на них не ухвалювали, хоча в РФ зустріч назвали «успішною».

На пресконференціях 8 і 9 грудня Зеленський прокоментував стан «мирного плану». Він повідомив, що американський «мирний план» скоротився з 28 до 20 пунктів — зникли «відверто не проукраїнські пункти». Залишаються питання територій, де не знайдено компромісу, питання, де потрібно залучати європейські кошти, і питання гарантій безпеки.

Наразі є три документи щодо миру. Рамковий документ з 20 пунктів — він постійно змінюється. Другий документ — про гарантії безпеки між Україною і США та Україною і європейцями. Третій документ стосується відновлення після припинення вогню.

9 грудня Axios із посиланням на джерела писало, що остання пропозиція Трампа містила більш жорсткі умови, ніж попередні, зокрема стосовно територій та контролю над Запорізькою АЕС.

Перед поїздкою до Німеччини президент України повідомив, що не отримав реакції США на останню пропозицію щодо «мирного плану», яку підготували Україна та європейські партнери й цього тижня передали американцям.

План не буде таким, щоб він подобався всім. Є багато компромісів у будь-якому з його варіантів. Але найголовніше, щоб він був якомога справедливішим для України та дієвим: «Не просто папірцем, а важливим кроком для завершення війни». Щоб після його підписання у Росії не було змоги почати третю агресію проти українського народу.

Зеленський додав, що Україна від самого початку бажала вступити до НАТО, однак це не підтримали США та деякі країни Європи. Тому зараз двосторонні гарантії безпеки від США у форматі пʼятої статті статуту НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн — це вже компроміс з боку України.

Щодо територіальних питань Зеленський вважає, що на сьогодні справедливим варіантом може бути припинення вогню по лінії зіткнення — Росія ставиться до цього негативно і відповідає, що Україна має залишити Донбас.

США запропонували компроміс: українські війська залишать ці території, а російські — не будуть на них заходити, і назвали це «вільною українською зоною». Україна не приймає цю ідею без обопільного відведення військ. У цьому питанні наразі немає рішення.