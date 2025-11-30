У США розпочалася зустріч американської і української делегацій

У Флориді, США, у неділю, 30 листопада, розпочалася зустріч американської та української делегацій.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. Він очолює українську делегацію замість колишнього голови ОП Андрія Єрмака.

За словами Умєрова, він доповість Зеленському за підсумками сьогоднішніх зустрічей.

Від США на перемовинах присутні держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

У вступному слові Умєров подякував США і Трампу за підтримку, наголосив на прогресі за останні місяці й сказав, що сторони працюють над майбутнім України: безпекою, недопущенням нової агресії, відновленням і процвітанням. Він підкреслив, що США «чують і підтримують» Україну, та висловив сподівання на продуктивну зустріч.

Рубіо наголосив на важливості продовження роботи над досягнутим у Женеві та подальших контактах протягом останнього тижня. За його словами, мета — не лише завершити війну, а й забезпечити такий її фінал, який збереже незалежність і суверенітет України.

Він підкреслив, що Україна має «величезний економічний потенціал», і правильне завершення війни створить механізм руху вперед, щоб «війна ніколи не повторилася».

Мирний план США та перемовини про припинення війни в Україні

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела писав, що 28 листопада вирушила до США для подальшого обговорення плану завершення російсько-української війни. Пізніше президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації від України, яка братиме участь у мирних перемовинах зі США, міжнародними партнерами та РФ.

В указі президента підтверджується, що делегацію очолить Рустем Умєров. Також у її складі:

радник Офісу президента Олександр Бевз;

начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов;

начальник Генштабу Андрій Гнатов;

голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;

заступник голови СБУ Олександр Поклад;

заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

Видання Axios із посиланням на двох українських чиновників писало, що Єрмака звільнили з посади керівника ОП за день до запланованої поїздки на переговори в Маямі.

Мета цієї зустрічі — остаточно узгодити позиції США та України щодо проєкту мирної угоди, перед тим як Віткофф і Кушнер поїдуть до Москви на переговори з Путіним.

The Telegraph перед цим написав, що Дональд Трамп відправив Віткоффа і свого зятя до Москви, аби передати особисто Путіну, що США готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями в обмін на те, що РФ підпише мирну угоду.

Путін нещодавно заявив, що для Росії юридичне визнання «російськими» Криму і Донбасу буде одним з ключових питань у перемовинах про мирний план.

Перший варіант плану миру, запропонований США, складався з 28 пунктів. Одне з головних положень стосувалося територій і передбачало, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими.

Reuters писало, що ці пункти базувалися на документі, який американцям передала російська сторона.

Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві провели серію перемовин. Держсекретар США Марко Рубіо після всіх зустрічей заявив про «величезний прогрес».

Джерела Financial Times писали, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних і військовополонених за формулою «всіх на всіх» і повернути викрадених Росією українських дітей. Він також підтвердив, що план скоротили та врахували позицію України.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації, казав, що США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ 600 тисячами, а пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні».

Найбільш спірні питання винесли «за дужки», зокрема питання територій та відносин між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.