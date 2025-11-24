У мирному плані переробили пункт про амністію, а питання територій винесли «за дужки»

Оновлений мирний план США для України мало схожий на попередню версію.

Про це заявив виданню Financial Times заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації.

Він розповів про основні зміни до плану. Серед них:

план має 19 пунктів замість 28 (WP стверджує, що остаточну кількість пунктів досі не узгодили). Майже все, що пропонувала Україна, врахували;

США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ 600 тисячами, як це було в першій версії. Обмеження ЗСУ — вимога, яку постійно озвучує РФ;

пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні»;

на переговорах визначили кілька питань, де можна піти на компроміс;

найбільш спірні питання винесли «за дужки», зокрема питання територій та стосунків між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

За даними FT, українська делегація не мала повноважень ухвалювати питання території, адже це потребує референдуму.

Медіа нагадало, що цього тижня були дискусії про те, що Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні, аби закріпити угоду. Але деякі люди з оточення українського президента порадили йому залишитися в Києві, щоб не ризикувати новим конфліктом із Трампом, який може перекреслити досягнутий прогрес.