NBC News: Трамп схвалив «план миру» між Росією та Україною з 28 пунктів

Президент Дональд Трамп цього тижня схвалив 28-пунктовий план «мирного врегулювання» між Росією та Україною, який протягом останніх тижнів у закритому режимі розробляли представники його адміністрації.
Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.
До підготовки документа залучили спеціального посланця Стіва Віткоффа, віцепрезидента Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо та зятя Трампа Джареда Кушнера. План створювався у консультаціях із російським емісаром Кирилом Дмитрієвим, однак Україну до процесу не долучили. За даними джерел, Києву повідомили лише «загальні контури», без деталей і можливості надати пропозиції.
В американській адміністрації заявляють, що документ передбачає «гарантії безпеки для обох сторін» та може стати основою для відновлення переговорів.
Поява плану збіглася з корупційним скандалом у Києві, що Росія, на думку українських співрозмовників NBC, може використати для послаблення позицій України в переговорах.
- Напередодні Axios із посиланням на російських і американських посадовців писав, що Білий дім таємно консультується з Росією про розробку нового плану завершення повномасштабної російсько-української війни. Увесь документ поділяється на чотири категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною.
- Українські й американські чиновники повідомили, що Віткофф мав зустрітися з президентом Володимиром Зеленським 19 листопада в Туреччині. Проте він відклав свою поїздку. На початку тижня він обговорив цей план із секретарем РНБО Рустемом Умєровим на зустрічі в Маямі.
- У вечірньому зверненні 16 листопада Володимир Зеленський анонсував роботу над новим стартом перемовин і відновленням обмінів. На 19 листопада він оголосив важливі зустрічі в Туреччині, на яких мають обговорити активізацію перемовин між Україною і Росією, а Україна запропонує партнерам «напрацьовані рішення».