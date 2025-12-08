Зеленський провів пресконференцію: розповідав про кандидатів на голову ОП, мирні перемовини й не тільки

Президент Володимир Зеленський провів розмову з журналістами. Він говорив про кандидатури на посаду нового очільника Офісу Президента, американський мирний план та відповів на запитання «Бабеля».

Зеленський дав відповіді на запитання журналістів у літаку після зустрічі з лідерами ЄС у Лондоні.

Зеленський сказав, кого розглядає на посаду нового очільника Офісу президента

Серед варіантів — міністр оборони України Денис Шмигаль, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, очільник ГУР Кирило Буданов. Також розглядаються кандидатури заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці та заступника керівника ОП Павла Паліси.

За словами президента, рішення ускладнене тим, що треба думати, хто замінить цих людей на їхніх посадах. Також він сказав, що якщо рішення стосовно кандидата буде довго ухвалюватися, він зможе приймати рішення сам, без очільника ОП.

Територіальні поступки

На запитання «Бабеля» президент відповів, що Україна не має права «по Конституції, міжнародному і моральному праву» віддавати свої території. Також він розповів, що американці шукають компроміс між вимогами РФ, щоб Україна віддала території, та боротьбою України за них.

Американський мирний план

Зеленський розповів журналістам, що президент Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього «своє бачення», яке відрізняється від українського. Для України важливо «на яких засадах» війна закінчиться — щоб не було ризику повторного вторгнення.

Президент повідомив, що американський «мирний план» скоротився з 28 до 20 пунктів — зникли «відверто не проукраїнські пункти». Залишаються питання територій, де не знайдений компроміс, питання де потрібно залучати європейські кошти та питання гарантій безпеки.

За словами президента, мирний план допрацюють — ймовірно, завтра він буде готовий і його відправлять американцям. Також він додав, що попросив премʼєрку Юлію Свириденко попрацювати над економічним блоком плану.

Заморожені російські активи та постачання зброї через PURL