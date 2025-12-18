Дрони СБУ вдарили по аеродрому в Криму — поцілили в МіГ-31 і ЗРК «Панцир-С2»

Дрони СБУ вдарили по російській ППО на військовому аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Внаслідок атаки постраждала техніка на мільйони доларів. А саме:
- два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — майже $60—100 мільйонів);
- радіолокаційна станція 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $30 мільйонів, експортна — $60 мільйонів);
- зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 мільйонів, експортна — $19 мільйонів);
- літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30—50 мільйонів залежно від комплектації та озброєння).
- Українські військові регулярно атакують РФ дронами та знищують цінну техніку. Наприклад, 15 грудня стало відомо, що СБУ разом з ВМС вдарили морським дроном Sub Sea Baby по російському підводному човну в порту Новоросійська.