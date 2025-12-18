Новини

Дрони СБУ вдарили по аеродрому в Криму — поцілили в МіГ-31 і ЗРК «Панцир-С2»

Ольга Березюк
Дрони СБУ вдарили по російській ППО на військовому аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Внаслідок атаки постраждала техніка на мільйони доларів. А саме:

  • два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — майже $60—100 мільйонів);
  • радіолокаційна станція 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $30 мільйонів, експортна — $60 мільйонів);
  • зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 мільйонів, експортна — $19 мільйонів);
  • літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30—50 мільйонів залежно від комплектації та озброєння).
