Мінʼюст США опублікував першу партію «файлів Епштейна». На фото Білл Клінтон, Майкл Джексон, принц Ендрю, а от Трампа немає

Міністерство юстиції США опублікувало першу добірку з документів, повʼязаних із покійним сексуальним злочинцем фінансистом Джеффрі Епштейном. Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі з метою «зберегти конфіденційність жертв», є десятки світлин відомих особистостей. Ось деякі з них.

42-й президент США Білл Клінтон.

Президента Дональда Трампа на фото немає. Його зображення зʼявляється лише серед світлин, які Епштейн зберігав у шухляді: там чоловіки стоять разом з Максвелл і майбутньою дружиною Трампа Меланією. Деякі демократи вже розкритикували публікацію як надто обмежену.

18 грудня американські демократи опублікували пʼять фото з «файлів Епштейна» — без жодних пояснень. Серед іншого, на них зображені американський лінгвіст та політичний публіцист Ноам Хомський в літаку разом з Епштейном, мультимільярдер Білл Гейтс з невідомою жінкою, а також закордонний паспорт невідомої українки.

На скриншоті — листування, у якому йдеться про надсилання дівчат «клієнтам» за гроші. В одному з повідомлень згадується дівчина віком 18 років, вказано її фізичні параметри та країна виїзду — Росія.