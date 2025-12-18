У США оприлюднили нові матеріали з маєтку Епштейна — серед них паспорт українки

Демократи в комітеті з нагляду Палати представників США опублікували нові фотографії з маєтку фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини. Серед знімків — фото українського паспорта жінки.

Про це повідомляє CNN.

Загалом комітет оприлюднив п’ять зображень без пояснень. Окрім фото паспорта, серед них знімок американського лінгвіста Ноама Хомського в літаку разом з Епштейном, а також фотографія бізнесмена Білла Гейтса з жінкою, її обличчя приховали.

Також демократи показали скриншот листування, у якому йдеться про надсилання дівчат «клієнтам» за гроші. В одному з повідомлень згадується дівчина віком 18 років, вказано її фізичні параметри та країна виїзду — Росія.

Ще одне фото демонструє жіночу стопу, на якій написали цитату з роману «Лоліта» Володимира Набокова — твору про сексуальну одержимість чоловіка 12-річною дівчинкою. Коли та за яких обставин зробили ці знімки, не уточнюють.

Демократи зазначили, що маєток Епштейна передав ці матеріали без коментарів, а публікують поступово — у міру опрацювання доказів. Загалом законодавці отримали вже понад 95 тисяч зображень. Також у комітеті наголошують, що в усіх публікаціях закривають персональні дані можливих жертв.

Міністерство юстиції США має до п’ятниці оприлюднити власні матеріали розслідування відповідно до закону, ухваленого Конгресом у листопаді.