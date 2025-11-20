У «файлах Епштейна» є згадки про українських політиків Олександра Вілкула та Леоніда Кучму. Про що там йдеться

Серед документів, які стосуються засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

Частину документів виклав у вільний доступ комітет Палати представників США 12 листопада.

Проєкт Epsfilesnexus, який аналізує опубліковані матеріали, підрахував, що Україна в них згадується 72 рази.

Вілкула згадують в електронному листі від 2016 року, в якому невідомий відправник (ім’я закрите у документі) просить Епштейна допомогти роздобути для політика запрошення на інавгурацію Дональда Трампа.

«Подруга дитинства моєї мами з України зв’язалася з нею — вона працює на Олександра Вілкула (лідера української опозиції) — і запитала, чи можу я допомогти організувати запрошення на інавгурацію Трампа за високу винагороду. Мені дізнатися деталі чи відмовитися? Чи є у вас взагалі бажання зустрітися з ними? Я особисто не знаю Тамару (подругу моєї мами), і мама не бачила її роками», — пише відправник.

У січні 2017 року Вілкул розповідав, що таки відвідував заходи у США «за запрошенням партнерів».

Ще один документ — це стенограма, на якій неназваний юрист розповідає, що його клієнтом був експрезидент України Леонід Кучма.

«Нас із братом найняв мій колишній студент Даг Шен — блискучий політичний стратег, який консультував родину президента. Нашим завданням було консультувати українських юристів щодо запису та інших юридичних і фактичних питань. Я полетів до Києва, щоб зустрітися зі своїм клієнтом», — йдеться в листі.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп та Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

20 листопада Трамп підписав закон, який зобовʼязує розкрити «файли Епштейна». Це майже 100 тисяч сторінок документів, які Міністерство юстиції США зібрало за результатами кількох розслідувань стосовно Епштейна, а також його давньої довіреної особи та партнерки Гіслен Максвелл.