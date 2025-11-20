Трамп підписав закон, який зобовʼязує розкрити «файли Епштейна». Що це означає

Президент США Дональд Трамп 20 листопада підписав законопроєкт, який зобов’язує Міністерство юстиції оприлюднити документи, повʼязані з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

Трамп заявив, що Епштейн «був давнім демократом, пожертвував тисячі доларів політикам-демократам і мав тісні звʼязки з багатьма відомими діячами Демократичної партії».

На публікацію матеріалів Мінʼюст має 30 днів. За словами Трампа, відомство вже передало до Конгресу майже 50 тисяч сторінок документів.

Як пояснює NPR, підписаний Трампом документ зобовʼязує генпрокурорку Пем Бонді оприлюднити майже все, що Міністерство юстиції зібрало за результатами кількох розслідувань стосовно Епштейна, а також його давньої довіреної особи та партнерки Гіслен Максвелл, яка відбуває 20-річний термін за вербування неповнолітніх дівчат. Загалом ідеться про приблизно 100 тисяч сторінок матеріалів.

Документ також зобовʼязує Мінʼюст оприлюднити всі свої внутрішні комунікації стосовно Епштейна, його соратників та його смерті у 2019 році в тюрмі на Мангеттені, де він чекав вироку.

Однак закон містить винятки: Мінʼюст може приховати персональні дані жертв, матеріали, що містять сексуальне насильство над дітьми, а також інформацію, яку адміністрація вважатиме засекреченою в інтересах нацоборони чи зовнішньої політики.