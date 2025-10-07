Верховний суд США відхилив апеляцію спільниці Джеффрі Епштейна

Верховний суд США 6 жовтня відхилив апеляцію спільниці американського фінансиста Джеффрі Епштейна Гіслен Максвелл. Її раніше засудили за вербування неповнолітніх дівчат для торгівлі людьми.

Про це пише NBC News.

Це рішення означає, що вирок Максвелл за трьома пунктами обвинувачення та її 20-річний тюремний термін залишаються чинними.

Адвокат Максвелл стверджував у судових документах, що угода, яку Епштейн уклав із тодішнім федеральним прокурором південного округу Флориди Алексом Акостою — про відмову від кримінального переслідування його самого та можливих співучасників — мала б поширюватися на один із трьох пунктів обвинувачення у справі Максвелл, яку розглядали в Нью-Йорку.

«Але ця боротьба не закінчена. Серйозні правові та фактичні питання залишаються невирішеними, і ми продовжуватимемо використовувати всі доступні шляхи, щоб забезпечити правосуддя», — додав адвокат.

У 2022 році Гіслен Максвелл визнали винною у допомозі Джеффрі Епштейну у вербуванні та підготовці його жертв, деяким із яких було лише 14 років.

За даними прокуратури, вона знайомилася з дівчатами, ставала для них «подругою», допомагала перевозити їх до маєтків Епштейна, а іноді була присутня під час актів насильства.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також чинного президента США Дональда Трампа. Нібито Трамп та Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.