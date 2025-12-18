Узгодженої версії мирного плану поки що немає, питання репараційного кредиту — на столі. Головне з розмови Зеленського з журналістами

Україна та США поки що не мають остаточно узгодженої версії мирного плану.

Про це сказав президент Володимир Зеленський 18 грудня у розмові з журналістами.

«Узгодженої версії плану немає. Ми два дні тому говорили з Трампом у Берліні, коли ми будемо мати фіналізацію документів, то вийдемо на контакт», — зазначив він.

Коментуючи питання ЗАЕС, президент зазначив, що США запропонували компроміс, щоб станцію ділили на трьох (Україна, США, Росія). Однак Зеленський відповів Штатам, що це не справедливо. За його словами, питання не тільки в грошах та електриці, але й в доступі до станції, вона досі мілітаризована і перебуває в небезпечній ситуації.

Президент також заявив, що економіка РФ не спроможна підтримувати війну в тих обсягах, що були раніше, якщо санкції будуть діяти. На його думку, якщо Путін гальмуватиме дипломатичний процес, то США тиснутимуть на РФ сильніше.

Окремо Зеленський згадав про репараційний кредит. Він каже, що це рішення на столі, воно залежить від політичної волі.

«Я буду розмовляти з усіма лідерами, доводити наші аргументи. Дуже надіюсь на позитивне рішення», — додав президент.

Що стосується територій, президент наголосив, що позиція РФ не змінилася — вони хочуть захоплення тотального Донбасу і щоб Україна вийшла звідти.

«Ми не готові на відповідні кроки, США шукають компроміс», — наголосив він.

Зеленський також розповів, що США робили запит на проведення президентських виборів в Україні, і Зеленський сказав, що буде готовий до них. Вибори у Верховну Раду і місцеві вибори не розглядають. Ідею виборів у «Дії» президент підтримав, але поки що нема консенсусу в парламенті.