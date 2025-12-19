ЄС погодив €90 млрд допомоги Україні на наступні два роки

Європейський Союз не домовився про використання російських заморожених активів. Україна отримає €90 мільярдів кредиту за рахунок бюджету блоку.

Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта після саміту лідерів ЄС у Брюсселі 18 грудня.

«У нас є угода. Рішення надати Україні підтримку в розмірі €90 мільярдів на 2026—2027 роки схвалено. Ми зобовʼязалися, ми виконали», — зазначив Кошта.

Ідеться про безвідсотковий кредит, забезпечений бюджетом ЄС, уточнив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Підкреслюється, що у фінансуванні гарантій не братимуть участі три країни ЄС: Чехія, Угорщина та Словаччина.

Євросоюз продовжить утримувати російські активи замороженими, доки РФ не виплатить репарації Україні. Якщо ж Росія цього не зробить, Україна зможе використати ці гроші для погашення кредиту.

Лідери країн Європейського Союзу зібралися на дводенний саміт у столиці Бельгії 18 грудня, на якому мали домовитися про фінансування України на наступні два роки. Пізно ввечері вони почали обговорювати репараційну позику.

Politico пише, що саміт лідерів ЄС тривав 15 годин і закінчився близько 03:00. Рішення про використання заморожених російських активів лідери ЄС узгодити так і не змогли.

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за рішення щодо фінансової підтримки України. Він сказав, що це «значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість».

«Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки», — додав Зеленський.

Що відомо про репараційний кредит

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планують розподілити так:

€115 мільярдів виділять на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Бельгія виступає проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.

А 5 грудня Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських дипломатів писав, що США лобіювали в кількох країнах ЄС не використовувати російські активи на репараційний кредит для України. Американські посадовці переконували держави ЄС, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовувати для продовження війни.

8 грудня країни G7 підтримали використання заморожених російських активів для репарацій Україні та заявили, що готові посилити тиск на Росію в разі провалу мирних переговорів.

11 грудня Рада ЄС ухвалила рішення безстроково заморозити російські активи.