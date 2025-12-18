ЄС запровадив санкції проти ще 41 судна тіньового флоту РФ

Рада ЄС 18 грудня ввела санкції проти ще 41 судна, які входять до складу російського тіньового флоту нафтових танкерів і допомагають РФ обходити санкції.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Цим суднам заборонили заходити в порти ЄС та отримувати широкий спектр послуг, пов’язаних з морським транспортом. У переліку не лише нафтові танкери тіньового флоту, а й судна, які перевозять військове обладнання для Росії або викрадене українське зерно та культурні цінності з України.

Загальна кількість суден у санкційному списку вже майже сягнула 600.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і майже 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.