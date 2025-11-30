Відставка Єрмака, масовані удари і переговори про мирний план. Головне за тиждень

Цього тижня головною темою стала відставка голови Офісу президента Андрія Єрмака і мирні переговори американської та української делегацій.

Обшуки та відставка Андрія Єрмака

28 листопада Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили обшуки в керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Увечері він написав заяву про відставку. Зеленський також заявив про перезавантаження Офісу президента. Також Єрмак більше не братиме участь у переговорах з американцями — раніше Зеленський призначив його очільником української делегації. Замість нього українську делегацію тепер очолює секретар РНБО Рустем Умєров.

Масовані удари Росії по Україні

Після опівночі 25 листопада армія Росії масовано атакувала Київ і область дронами і ракетами. Щонайменше шість людей загинули.

Щонайменше в чотирьох районах столиці пошкоджені багатоповерхівки. У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.

У ніч проти 29 листопада російські війська знову масовано атакували дронами і ракетами Київ і Київську область. Під час атаки росіяни влучили в енергетичну інфраструктуру Києва та низки областей. Постраждали енергообʼєкти в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.

Внаслідок атаки на ранок було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, близько 100 тисяч у Київській області та майже 8 тисяч на Харківщині.

Мирні переговори

24 листопада міністр армії США Ден Дрісколл провів секретні переговори з російською делегацією в Абу-Дабі. Вона стала продовженням переговорів між США та Україною, які відбулися цими вихідними в Женеві й були спрямовані на перезапуск мирного процесу. У поїздці його супроводжували кілька високопоставлених американських генералів, однак вони не брали участі ні в переговорах у Женеві, ні в зустрічах в ОАЕ.

Видання The Telegraph писало, що США готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями в обмін на те, що РФ підпише мирну угоду.

За інформацією медіа, президент США Дональд Трамп відправив Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера до Москви, щоб передати цю пропозицію Путіну особисто.

У першому варіанті мирного плану з 28 пунктів йшлося про фактичне визнання російськими Криму та Донецької і Луганської областей. А окуповані території Херсонщини та Запоріжжя пропонували заморозити вздовж лінії зіткнення.

Після серії перемовин США й України в Женеві план скоротили до 19 пунктів, але джерела The Telegraph кажуть, що ідея визнати окуповані території російськими досі на порядку денному Вашингтону.

30 листопада українська та американська делегації провели переговори в Маямі, Флорида, США. Українську делегацію очолив Рустем Умєров. За даними WSJ, переговори стосувалися графіка проведення виборів в Україні, можливості «обміну територіями» між Росією та Україною та інших питань.

Справа про підрив «Північних потоків» і арешт Сергія Кузнєцова

28 листопада в Німеччині заарештували підозрюваного в підриві «Північних потоків» українця Сергія Кузнєцова, екстрадованого з Італії.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини.

Під час судового засідання в німецькому Карслруе, на якому Сергію Кузнєцову обирали запобіжний захід, прокуратура попросила взяти в нього ДНК-зразки. Дозволу на відбір зразків суд не надав.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листи до німецької прокуратури та Інституту прав людини з проханням стежити за дотриманням прав підозрюваного в підривах «Північних потоків» українця Сергія Кузнєцова після його екстрадиції в Німеччину. Він попросив забезпечити Кузнєцову гідні умови тримання під вартою, доступ до медичної допомоги, включно з моніторингом його ваги, доступ до спілкування з адвокатами, родиною і українським священником, повноцінний переклад і розуміння всіх процесуальних дій.

Окремо омбудсман підкреслив, що оскільки під час підриву «Північних потоків» підозрюваний українець проходив військову службу, то до цієї справи мають застосовуватися відповідні гарантії міжнародного гуманітарного права.

Атаки на танкери тіньового флоту РФ у Чорному морі

Українські морські дрони атакували два підсанкційних нафтотанкери російського тіньового флоту в Чорному морі. Це була спільна операція 13 Головного управління військової контррозвідки Служби безпеки і Військово-морських сил ЗСУ.

По суднах Kairo і Virat відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Під час атаки підсанкційні танкери прямували на завантаження в порт Новоросійськ.

Туреччина висловила занепокоєння через вчорашні атаки на танкери тіньового флоту РФ у Чорному морі. У МЗС країни наголосили, що удари «створили серйозні ризики» для судноплавства, людських життів, майна та довкілля.