Підрив «Північних потоків». Прокуратура хотіла взяти в українця Сергія Кузнєцова зразки ДНК. Суд не дозволив

Під час судового засідання в німецькому Карслруе, на якому обирали запобіжний захід українцю Сергію Кузнєцову, прокуратура попросила взяти в нього ДНК-зразки.

Про це «Бабелю» повідомив адвокат Кузнєцова в Україні Микола Катеринчук.

«Німецька прокуратура в обґрунтуванні екстрадиції написала, що має докази у вигляді ДНК-тестів. Але на цьому засіданні німецька прокуратура попросила дозволити відібрати зразки. Слідча суддя спитала їх про це, бо ж вони ніби мали ці зразки», — зазначив Катеринчук. Дозволу на відбір зразків суд не надав.

За словами Катеринчука, Кузнєцов поводився в суді як військовополонений: назвав імʼя і по батькові, а також номер військового квитка.

Адвокати доводили, що нема потреби тримати його під вартою, і просили про мʼякший запобіжний захід. Вони пояснювали, що Кузнєцов не ухилявся від слідства, і навіть «якщо його дії такими були», то не постраждав жоден громадянин Німеччини.

Також адвокати наголошували, що в консорціумі «Північного потоку» були дві німецькі компанії, але жодна з них не подала заяву до прокуратури, що є постраждалою.

Арешт за рішенням судді триватиме 6 місяців, але захист збирається його оскаржити. Надалі прокуратура буде проводити слідчі дії. І згодом має дозволити адвокатам отримати доступ до доказів. Адвокатам заборонили їх фотографувати. Загалом слідство може тривати не більше ніж шість місяців, а потім прокуратура має передати обвинувачення до суду.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії.

Того ж місяця польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України». Прокуратура Польщі вирішила не оскаржувати рішення.

19 листопада Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова в Німеччину. Зокрема, суд не знайшов доказів на користь функціонального імунітету Кузнєцова як українського військового. Однією з причин стало те, що жодний український орган офіційно не визнав підрив «Північних потоків» військовою операцією.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини.