ABC News: США провели таємні переговори з РФ в Абу-Дабі щодо мирного плану для України

Міністр армії США Ден Дрісколл у понеділок, 24 листопада, провів секретні переговори з російською делегацією в Абу-Дабі.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на джерела.

Зустріч стала продовженням переговорів між США та Україною, які відбулися цими вихідними в Женеві й були спрямовані на перезапуск мирного процесу. Дрісколл планував провести ще одну зустріч із росіянами наступного дня. Склад російської делегації не розкривається.

За даними ABC News, участь Дрісколла у дипломатичних контактах стала ключовою частиною нової ініціативи Адміністрації президента США Дональда Трампа, яку він узгодив із віцепрезидентом Джей Ді Венсом два тижні тому. Попри те що участь посадовця такого рівня у дипломатичних переговорах є нетиповою, у Вашингтоні вважають, що військовий представник може бути прийнятним для обох сторін.

Дрісколла в поїздці супроводжували кілька високопоставлених американських генералів, однак вони не брали участі ні в переговорах у Женеві, ні в зустрічах у ОАЕ.

Reuters повідомило, що переговори Дрісколла триватимуть до вівторка. Чиновник додав, що він також зустрінеться з українськими посадовцями. Financial Times пише, що Дрісколл також планує зустрітися з керівником української розвідки Кирилом Будановим.

Мирний план для України

Про американський мирний план з 28 пунктів першим написало медіа NBC News, а всі його пункти опублікував Axios. Одне з головних положень стосувалося територій і передбачало, що Крим, а також Луганську й Донецьку області визнають де-факто російськими. Президент США Дональд Трамп назвав дедлайн для того, щоб ухвалити план — 27 листопада.

Після того як у медіа зʼявилась інформація про цей план, Україна, США та європейські партнери 23 листопада у швейцарській Женеві провели серію перемовин. Держсекретар США Марко Рубіо після всіх зустрічей заявив про «величезний прогрес». Попри слова Трампа про дедлайн, Рубіо допустив більш гнучкий графік, який дозволить провести більше переговорів.

Джерела Financial Times писали, що американський план скоротили з 28 пунктів до 19. Які саме положення прибрали, зараз невідомо. The Telegraph перед цим публікував альтернативний план від ЄС, який містив 24 пункти.

Президент Володимир Зеленський казав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнити цивільних та військовополонених за формулою «всіх на всіх» та повернути викрадених Росією українських дітей. Він також підтвердив, що план скоротили і врахували позицію України.

Заступник голови МЗС Сергій Кислиця, який був у складі делегації, казав, що США погодились не обмежувати чисельність ЗСУ 600 тисячами, а пункт про амністію для потенційних воєнних злочинців переробили так, щоб враховувати «скарги тих, хто постраждав на війні». Найбільш спірні питання винесли «за дужки», зокрема питання територій та стосунків між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.