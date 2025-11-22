The Guardian: Трамп призначив Дрісколла спецпредставником з просування мирного плану в Україні

Президент США Дональд Трамп призначив Деніела Дрісколла новим спецпредставником для просування «мирного плану» щодо закінчення війни в Україні.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

За їхніми даними, саме Дрісколл керуватиме реалізацією плану. Він є міністром Сухопутних військ США, а також давнім другом і колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса.

У кінці наступного тижня делегація генералів з Пентагону разом з ним вирушить до Москви, щоб обговорити деталі плану Трампа, повідомили анонімні джерела.

Дрісколл прибув з візитом до Києва 20 листопада та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. Тоді він і передав йому текст мирного плану, пише The Guardian.

Видання Associated Press 20 листопада повідомляло, що мета візиту делегації Дрісколла спочатку полягала в обговоренні військової співпраці, але потім Трамп вирішив представити мирний план саме через Дрісколла.

Що відомо про американський мирний план

Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної угоди:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;

забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації;

російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.

21 листопада Axios опублікував повний текст проєкту мирної угоди, який містить 28 пунктів. Ось повний перелік. Серед низки обмежень для України новий мирний план США передбачає гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО, яка зобовʼязує США та європейських союзників розглядати напад на Україну як атаку на весь Альянс.

Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України, — 27 листопада. Тим часом Reuters із посиланням на джерела пише, що США погрожують скоротити розвідувальні дані та озброєння, аби змусити Україну укласти мирну угоду. А співрозмовники CNN стверджують, що адміністрація Трампа прагне, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.