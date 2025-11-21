Новини

Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Президент США Дональд Трамп вважає 27 листопада — День подяки у США — доречним часом для того, щоб ухвалити мирний план для України.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News Radio.

«У мене було багато дедлайнів, але, якщо все йде добре, дедлайни, як правило, продовжуються. Але четвер — це підходящий час», — заявив він.

Коли ведучий Браян Кілмід запитав про пункт, за яким Україна повинна віддати Росії незахоплену ЗС РФ частину Донецької області, Трамп відповів: «Вони скоро і так втратять землю».

Кілмід звернув увагу Трампа на те, що після війни в Україні Володимир Путін може напасти на країни Балтії.

«Він зупиниться, йому не потрібна ще одна війна. Кажи що хочеш, але ця війна взагалі замислювалася як одноденна, а триває вже чотири роки», — відповів президент США.

Трамп похвалив власні санкції проти «Роснафти» і «Лукойла» і заявив, що не збирається їх знімати.

Що відомо про американський мирний план

Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

  • Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями.
  • Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет.
  • Забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації.
  • Російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях.
  • Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.