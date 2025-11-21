Трамп назвав дату дедлайну, щоб ухвалити мирний план для України

Президент США Дональд Трамп вважає 27 листопада — День подяки у США — доречним часом для того, щоб ухвалити мирний план для України.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News Radio.

«У мене було багато дедлайнів, але, якщо все йде добре, дедлайни, як правило, продовжуються. Але четвер — це підходящий час», — заявив він.

Коли ведучий Браян Кілмід запитав про пункт, за яким Україна повинна віддати Росії незахоплену ЗС РФ частину Донецької області, Трамп відповів: «Вони скоро і так втратять землю».

Кілмід звернув увагу Трампа на те, що після війни в Україні Володимир Путін може напасти на країни Балтії.

«Він зупиниться, йому не потрібна ще одна війна. Кажи що хочеш, але ця війна взагалі замислювалася як одноденна, а триває вже чотири роки», — відповів президент США.

Трамп похвалив власні санкції проти «Роснафти» і «Лукойла» і заявив, що не збирається їх знімати.

Що відомо про американський мирний план

Одним із перших про американський мирний план повідомив канал NBC News. За даними видання, документ розробляли кілька тижнів з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим. Україну до процесу не залучили.

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями.

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет.

Забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації.

Російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях.

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.