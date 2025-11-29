Українські морські дрони атакували два танкери тіньового флоту РФ у Чорному морі

Українські морські дрони атакували два підсанкційних нафтотанкери російського тіньового флоту в Чорному морі.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в спецслужбі.

Це була спільна операція 13 Головного управління військової контррозвідки Служби безпеки і Військово-морських сил ЗСУ.

По суднах Kairo і Virat відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Під час атаки підсанкційні танкери прямували на завантаження в порт Новоросійськ.

Через критичні пошкодження після влучань обидва танкери фактично виведені з ладу. Ці судна могли перевозити нафти майже на $70 мільйонів і допомагали Росії обходити міжнародні санкції.

Ввечері 28 листопада в медіа писали, що на двох танкерах тіньового флоту Росії стались вибухи біля берегів Туреччини. Обидва судна перебувають під міжнародними санкціями — Kairo під санкціями Великої Британії та Євросоюзу, Virat — США та ЄС.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.