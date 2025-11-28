На двох танкерах тіньового флоту Росії стались вибухи біля берегів Туреччини

На двох танкерах тіньового флоту Росії — Kairos і Virat — 28 листопада стались вибухи, коли ті були поблизу берегів Туреччини.

Про це пишуть Bloomberg та Haber Turk.

На судні Kairos спалахнула пожежа, воно почало тонути. Екіпаж Virat повідомив про дим у машинному відділенні.

Офіційно причину вибухів поки не повідомляють.

Як пише Bloomberg, попередній рейс Kairos був до Індії, куди воно возило російську нафту. На момент вибуху видно було порожнє і саме поверталось до порту Новоросійська, щоб завантажитись нафтою.

Virat також був порожнім на момент вибуху. Схоже, що він простояв у західній частині Чорного моря більшу частину року після того, як 10 січня потрапив під санкції США.

Обидва судна входять до тіньового флоту, який допомагає перевозити російську нафту після міжнародних санкцій. Kairos перебуває під санкціями Великої Британії та Євросоюзу, Virat — під санкціями США та ЄС.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.