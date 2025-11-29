Росіяни цілу ніч масовано атакували Київ і Київщину. Є загиблі та постраждалі

У ніч проти 29 листопада російські війська атакували дронами і ракетами Київ і Київську область.

Про це повідомляють ДСНС, міський голова Києва Віталій Кличко та очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Щонайменше у чотирьох районах столиці пошкоджені багатоповерхівки. У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.

У Дніпровському районі внаслідок влучання уламків БпЛА в один з будинків житлового комплексу пошкоджені два поверхи, виникла пожежа.

У Шевченківському районі пожежа виникла в 14-поверховому житловому будинку, а у Солом’янському — горів гараж у приватному секторі.

Також там у 25-поверховому житловому будинку частково зруйнований фасад кількох поверхів. Горіли і припарковані поруч авто. Уламки впали на дах 17-поверхового житлового будинку.

У Святошинському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА у під’їзд триповерхового житлового будинку. Також через падіння уламків пожежа сталася у приватному секторі.

Станом на 08:00 відомо про двох загиблих і 15 постраждалих, серед них — дитина.

У Київській області постраждали двоє людей. Наслідки фіксують у пʼяти районах.

Так, у Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок. В одній з них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхом. З будинку евакуйовано 52 людини, серед них троє дітей.

Також пошкоджено приватні будинки, понад 20 гаражних боксів, автомобілі, будівлю торговельного центру.

В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та виробництво, у Вишгородському та Бучанському районах — приватні будинки.

Унаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів. Критична інфраструктура перейшла на резервне живлення.