НАБУ підтвердило, що розслідування щодо корупції триває також у оборонній сфері

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вже давно стикається з труднощами з відстеженням коштів, повʼязаних з оборонними закупівлями.

Про це очільник НАБУ Семен Кривонос сказав на засіданні Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки.

За його словами, з лютого 2025 року детективи Бюро направляли запити до Державної служби фінансового моніторингу щодо руху коштів і підозрілих транзакцій. Проте, як зазначив Кривонос, Держфінмоніторинг на запити не відповідає.

«Ми будемо відправляти таких запитів набагато більше. Вони будуть стосуватися окремих фігурантів: «Карлсонів», «Шугарменів» та інших учасників злочинної організації, частина яких ще не ідентифікована», — сказав директор НАБУ.

Він наголосив, що роль фінмоніторингу наразі має бути «визначальною та лідерською».

Операція «Мідас» — розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка й Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції, а згодом він подав у відставку.

Також у відставку подала нинішня міністерка енергетики Світлана Гринчук, яку повʼязують із Тимуром Міндічем. Зеленський уже вивів Гринчук і Галущенка зі складу РНБО. Цього тижня Верховна Рада голосуватиме за їхню відставку з міністерських посад.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова, йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

Президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.