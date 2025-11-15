«Схеми»: Міндіч виїхав з України на «віп-таксі» в ніч перед обшуками НАБУ

Бізнесмен Тимур Міндіч, підозрюваний в організації корупційної схеми у сфері енергетики, скористався послугами «віп-таксі» і виїхав з України за кілька годин до обшуків у його квартирі.

Про це йдеться в матеріалі проєкту «Схеми».

За даними джерел у правоохоронних органах, Міндіч перетнув кордон о 02:09 ночі 10 листопада — за кілька годин до слідчих дій у його квартирі в межах операції «Мідас».

Журналісти зʼясували, що бізнесмен для цього скористався львівським сервісом преміумперевезень «ТаймЛюкс».

За даними «Схем», Міндіч виїхав на автівці Mercedes-Benz S 350, яка належить одному з власників цього сервісу Максиму Вовку. Інший бізнесмен-співвласник віп-трансфера — Ельдар Асадулаєв — раніше працював у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

«Схеми» зв’язалися з львівськими бізнесменами. Під час спілкування з журналістами Максим Вовк заявив, що його компанія не перевіряє документів пасажирів. За його словами, цим займаються відповідні державні органи під час перетину кордону.

На питання, чи знайомий він з Міндічем, Вовк відповів: «Слава богу, ні». А його партнер по бізнесу Ельдар Асадулаєв лише коротко відповів: «Вперше чую», — і поклав слухавку.