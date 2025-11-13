Ексголова «Укренерго»: Герман Галущенко намагався призначати в компанію «своїх людей».

Ексголова «Укренерго» Ігор Кудрицький заявив, що Герман Галущенко хотів призначати в компанію людей із «сумнівними професійними й людськими цінностями», коли очолював Міністерство енергетики. Галущенко фігурує у справі про корупцію в «Енергоатомі».

Про це Кудрицький розповів в інтервʼю BBC.

Зараз Володимира Кудрицького звинувачують у незаконному заволодінні грошима компанії. Він вважає, що і Галущенко, й Офіс президента доклали руку до цієї справи.

За словами Кудрицького, Галущенко намагався призначати в «Укренерго» своїх людей. Зокрема, у департамент безпеки та на посаду директора з закупівель. Він стверджує, що Кудрицький сказав: «Я хочу, щоб у мене в вашій компанії були свої люди».

На посаду керівника з безпеки Галущенко пропонував колишнього працівника СБУ, який колись працював з Леонідом Деркачем — батьком колишнього нардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, який фігурує у справі про корупцію в «Енергоатомі» та, за даними СБУ, керував мережею російських агентів в Україні.

Також надходили пропозиції призначати на високі посади колишніх працівників «Укренерго», яких звільнили через підозру в корупції або профнепридатність. Кудрицький стверджує, що відкидав всі ці пропозиції.