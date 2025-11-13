Зеленський каже, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування у справі «Енергоатому»

Президент Володимир Зеленський стверджує, що не спілкувався з бізнесменом Тимуром Міндічем від початку розслідування про можливу корупцію в енергетиці.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

«Найважливіше — це винесення вироків винним. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів», — сказав президент.

Окремо Зеленський зазначив, що у справі фігурують «бізнес і деякі урядовці» і «перш за все, міністри несуть політичну відповідальність, а потім, залежно від результатів розслідування та рішень суду, — іншу відповідальність».