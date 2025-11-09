Анджеліна Джолі в Україні, масований обстріл енергетики та удар по церемонії нагородження військових. Головне за тиждень

Цього тижня до України вдруге за час повномасштабної війни приїздила голлівудська акторка Анджеліна Джолі, а в США відбулися перші важливі вибори за другого терміну президента Дональда Трампа.

Тим часом росіяни продовжують масовано бити по критичній інфраструктурі України, а уряд затвердив програму виплат одноразової допомоги в межах пакета «Зимова підтримка».

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Удар по церемонії нагородження військових на Дніпропетровщині

Увечері 1 листопада росіяни вдарили по місцю зосередження українських військових у Дніпропетровській області. Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців і семеро цивільних. Ще 36 військовослужбовців зазнали поранень — серед них військові 30 корпусу морської піхоти.

Журналіст ТСН Дмитро Святненко повідомив, що під час удару загинув його брат Володимир. Їх з побратимами зібрали для нагородження.

Досудове розслідування розпочали за статтею про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

8 листопада Центральний районний суд Дніпра відправив під варту без права внесення застави командира батальйону безпілотних систем, який, попри заборону Генштабу ЗСУ, зібрав військових для нагородження на Дніпропетровщині — у місці, де, зокрема, перебувало цивільне населення. Йому загрожує від пʼяти до восьми років увʼязнення.

Візит Анджеліни Джолі в України

5 листопада голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Це вже другий візит Джолі в Україну з початку вторгнення Росії в лютому 2022 року. Минулого разу вона приїздила у квітні 2022 року у Львів.

Politico з посиланням на джерела писало, що американська акторка перетнула український кордон пішки і не попереджала владу про візит.

Опісля Джолі розповіла про свою поїздку до Миколаєва і Херсону, зазначивши, що подорож відбувалася під «постійною загрозою» російських БпЛА. За її словами, їй навіть довелося зупинитися й перечекати, поки дрон «пролітав над головами».

Приїзд акторки супроводжувався скандалом. У мережі писали, що її кортеж зупинили на блокпості на Миколаївщині, а працівники ТЦК забрали одного з водіїв. Той виявився тренером з бойового самбо, який супроводжував Джолі як волонтер.

Затримання водія Джолі викликало різке обурення серед українських урядовців. За даними медіа, самого Дмитра за кілька годин відпустили, але наказали зʼявитися до ТЦК пізніше.

Перші важливі вибори у США за другого терміну Трампа

У деяких штатах і містах США 4 листопада пройшли місцеві вибори. Демократи здобули перемогу в трьох великих перегонах, що підняло нове покоління лідерів і дало партії, яка переживає труднощі, шанс на успіх перед виборами до Конгресу наступного року.

У Нью-Йорку на виборах мера переміг Зоран Мамдані, який називає себе демократичним соціалістом. Мамдані стане першим мером-мусульманином найбільшого міста США і першим мером африканського походження.

А у Вірджинії та Нью-Джерсі помірковані демократки Ебігейл Спанбергер і Мікі Шеррілл переконливо перемогли на виборах губернатора.

Zohran Kwame Mamdani / Facebook

«Зимова підтримка» для українців

Уряд 5 листопада затвердив програму виплат одноразової допомоги на суму 6 500 грн у межах пакета «Зимова підтримка».

Програма розрахована на громадян, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

Запуск програми заплановано на початок грудня. Вона охопить понад 660 тисяч людей.

Перший довічний вирок для військового РФ за розстріл українського полоненого

Довічний термін ув’язнення отримав російський військовий, який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку.

27-річний громадянин Росії Дмитро Курашов був стрільцем штурмового загону «Шторм-V» 127 мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ. У січні 2024 року він разом з іншими окупантами атакував українських оборонців у районі селища Приютне на Запоріжжі.

Український захисник вийшов із бліндажа без зброї, підняв руки, здаючись в полон, але окупант відкрив вогонь з автомата Калашникова. Український військовий загинув на місці.

Суд визнав Курашова винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством.

СБУ

Україна синхронізувала санкції проти Росії з 19-м пакетом санкцій ЄС

Президент Володимир Зеленський 6 листопада підписав низку нових санкційних рішень проти РФ. Серед них — синхронізація українських санкцій з 19-м пакетом санкцій ЄС.

Також президент України затвердив нові санкції, що стосуються російських компаній, які працюють у сфері видобутку ресурсів в Арктиці та фінансують Збройні сили РФ.

Масована російська атака по Україні

Війська Росії в ніч проти 8 листопада комбіновано атакували Україну ракетами та дронами. Загалом запустили 458 дронів різних типів і 45 ракет — серед них були «Іскандери», «Кинджали» та «Калібри».

Під ударом вкотре була енергетична інфраструктура. Через це в низці областей вводили екстрені відключення світла.

У Дніпрі росіяни поцілили в багатоповерхівку — там троє загиблих і 12 постраждалих. На Київщині також є травмовані, а на Полтавщині через атаку без світла залишився Кременчук.

Через нічну російську атаку зупинилась уся електрогенерація державного підприємства «Центренерго». Це стало найбільшою атакою на обʼєкти компанії з початку повномасштабної війни.

На балансі «Центренерго» перебувають три ТЕС — «Вуглегірська» ТЕС під окупацією, а «Трипільську» і «Зміївську» ворог знищив у 2024 році.