Уряд затвердив «зимову підтримку» для громадян. Хто отримає по 6 500 гривень

Уряд 5 листопада затвердив програму виплат одноразової допомоги розміром 6 500 грн для найбільш уразливих категорій громадян в межах пакета «Зимова підтримка».
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.
Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня.
Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття. Програма охопить понад 660 тисяч людей.
- Президент Зеленський 1 листопада анонсував нову зимову підтримку для українців. Туди увійдуть 3 000 км подорожей «Укрзалізницею» безкоштовно.