Уряд затвердив «зимову підтримку» для громадян. Хто отримає по 6 500 гривень

Уряд 5 листопада затвердив програму виплат одноразової допомоги розміром 6 500 грн для найбільш уразливих категорій громадян в межах пакета «Зимова підтримка».

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня.

Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття. Програма охопить понад 660 тисяч людей.