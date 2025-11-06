В Україні вперше до довічного засудили військового РФ, який розстріляв українського полоненого

Довічний термін ув’язнення отримав російський військовий, який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляють Служба безпеки та Офіс генпрокурора.

Там наголошують, що це перший вирок в історії України, коли окупант отримав такий строк саме за розстріл військового Сил оборони.

За даними слідства, засуджений — 27-річний громадянин Росії Дмитро Курашов. Раніше він відбував покарання в російській тюрмі за крадіжки, а в листопаді 2023 року підписав контракт з Міноборони РФ в обмін на амністію.

У російській армії його призначили стрільцем штурмового загону «Шторм-V» 127 мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ.

СБУ

6 січня 2024 року Курашов разом з іншими окупантами атакував українських оборонців у районі селища Приютне на Запоріжжі.

Український захисник вийшов із бліндажа без зброї, підняв руки та чітко показав, що здається в полон. На вимогу військового РФ він став на коліна, а окупант відкрив вогонь з автомата Калашникова. Український військовий згинув на місці.

У цей же день Сили оборони вибили окупантів із зайнятих позицій, взяли в полон Курашова та чотирьох його товаришів по службі як єдиних уцілілих.

8 березня 2025 року Курашову оголосили підозру. Тепер суд визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).