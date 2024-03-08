СБУ повідомила про підозру окупанту в полоні, який раніше розстріляв полоненого воїна ЗСУ

Служба безпеки України повідомила про підозру російському бойовику в полоні, який раніше розстріляв військовополоненого ЗСУ.

Підозру отримав неодноразово засуджений Дмитро Курашов — стрілець штурмового загону «Шторм-V» 127 мотострілецької дивізії Східного військового округу рф.

За даними слідства, 6 січня 2024 року Курашов розстріляв полоненого бійця ЗСУ в районі села Приютне на Запоріжжі.

Попри те, що військовий ЗСУ вийшов із бліндажа з піднятими вгору руками і став на коліна, що свідчило про намір здатися в полон, Курашов щонайменше тричі прицільно вистрілив у полоненого українця. Невдовзі бійці ЗСУ захопили в полон Курашова і його співслужбовців.

СБУ

СБУ

Під час допиту в СБУ інший полонений окупант «здав» Курашова, а спецслужба знайшла докази його вини. Курашова підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.