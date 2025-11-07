The Telegraph: Затримання водія Джолі спричинило обурення в урядових колах, його вже відпустили

Затримання водія американської акторки й амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі викликало різке обурення серед українських урядовців.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

Урядові кола, за даними видання, були «розлючені» тим, що поїздка міжнародної знаменитості, яка приїхала підтримати українських волонтерів і медиків, опинилася під загрозою через «надмірну ініціативу» представників ТЦК.

У столиці вже розпочали службову перевірку, щоб зʼясувати, чому гуманітарну місію Джолі зупинили без попереднього погодження.

Інцидент стався на контрольно-пропускному пункті дорогою до Миколаєва. Військові зупинили кортеж Джолі та зажадали пояснень, чому її водій — 33-річний Дмитро — не перебуває на військовому обліку.

Чоловіка доставили до обласного центру комплектування. Там зʼясувалося, що він колишній курсант авіаційної академії та має медичну довідку про непридатність до служби через хворобу спини. Попри це йому заявили, що підстав для відстрочки немає.

Самого Дмитра після кількох годин відпустили, але наказали зʼявитися до ТЦК пізніше.