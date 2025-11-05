Джерела «Бабеля»: Анджеліна Джолі відвідала Херсон

Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон.
Інформацію про це підтвердили джерела «Бабеля».
Фото візиту акторки публікують у соцмережах. Попередньо, її візит відбувся в рамках програми з благодійної допомоги, Джолі побувала у медичних установах.
Офіційного підтвердження візиту поки не було.
- Востаннє Джолі приїжджала в Україну ще в квітні 2022 року — тоді вона відвідала у Львові дітей, які постраждали від ракетного удару по вокзалу в Краматорську, і школу-інтернат. Той візит був особистою ініціативою акторки.