Джерела «Бабеля»: Анджеліна Джолі відвідала Херсон

Американська акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон.

Інформацію про це підтвердили джерела «Бабеля».

Фото візиту акторки публікують у соцмережах. Попередньо, її візит відбувся в рамках програми з благодійної допомоги, Джолі побувала у медичних установах.

Офіційного підтвердження візиту поки не було.

