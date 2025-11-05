Politico: Анджеліна Джолі відвідувала Україну таємно і перетнула кордон пішки

Американська акторка Анджеліна Джолі перетнула український кордон пішки і не попереджала владу про візит.
Про це пише Politico з посиланням на українського топпосадовця.
Джерело видання також підтвердило, що під час візиту стався інцидент із представниками ТЦК, але «українська влада все ще намагається з’ясувати, що саме сталося».
У Сухопутних військах ЗСУ сказали Politico, що не можуть підтвердити чи спростувати це, і звинуватили медіа в спотворенні деталей.
Низка медіа раніше написала, що кортеж зірки зупинили на блокпості співробітники ТЦК та затримали одного з водіїв через проблеми з його обліковими документами.
У місцевому ТЦК підтвердили інцидент у коментарі для видання «МикВісті». Там зазначили, що після перевірки документів учасників колони перенаправили до відділу РТЦК Вознесенського району.
- Це вже другий візит Джолі в Україну з початку вторгнення Росії у лютому 2022 року. Попередній раз вона приїжджала в квітні 2022 року — тоді акторка відвідала у Львові дітей, які постраждали від ракетного удару по вокзалу в Краматорську, і школу-інтернат.