Politico: Анджеліна Джолі відвідувала Україну таємно і перетнула кордон пішки

Американська акторка Анджеліна Джолі перетнула український кордон пішки і не попереджала владу про візит.

Про це пише Politico з посиланням на українського топпосадовця.

Джерело видання також підтвердило, що під час візиту стався інцидент із представниками ТЦК, але «українська влада все ще намагається з’ясувати, що саме сталося».

У Сухопутних військах ЗСУ сказали Politico, що не можуть підтвердити чи спростувати це, і звинуватили медіа в спотворенні деталей.

Низка медіа раніше написала, що кортеж зірки зупинили на блокпості співробітники ТЦК та затримали одного з водіїв через проблеми з його обліковими документами.

У місцевому ТЦК підтвердили інцидент у коментарі для видання «МикВісті». Там зазначили, що після перевірки документів учасників колони перенаправили до відділу РТЦК Вознесенського району.