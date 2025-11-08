Росіяни масовано атакували Україну. Дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі

Війська Росії в ніч проти 8 листопада масовано атакували Україну ракетами та дронами. Відомо щонайменше про одну загиблу та два десятки постраждалих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ввечері та вночі росіяни неодноразово запускали аеробалістичні ракети «Кинджал», крилаті ракети «Калібр», балістику та безпілотники.

Під ударом вкотре була енергетична інфраструктура. Через це в низці областей вводили екстрені відключення світла.

Дніпро

Російський дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, що призвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи у двох під’їздах. Виникла пожежа, її вже загасили.

Через атаку загинула жінка, ще 11 людей постраждали. Шестеро постраждалих потрапили до лікарні, серед них — 13-річна дівчинка.

Крім того, у Самарівському районі області постраждали троє людей. 55-річний чоловік в лікарні у стані середньої тяжкості.

Київ

Столиця була під атакою дронів. У Печерському районі сталося дві пожежі: на одній локації горіли чотири вантажівки, пошкоджені дві будівлі та авто поруч, за іншою адресою горіли уламки дрона.

У Вишгородському районі області через падіння уламків ворожого БпЛА постраждали чотири людини.

Одещина

Регіон атакували ударними безпілотниками, спалахнула пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури. Роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Загиблих і постраждалих немає.

Харківщина

Увечері 7 листопада росіяни вдарили керованою авіабомбою по Пісочинській громаді. Постраждали вісім людей.

У селищі Коротич зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів. Усі постраждалі госпіталізовані.

У Харкові після атак по передмістю фіксували проблеми з електроенергією, не працювало метро.

Полтавщина

Через нічну атаку без світла повністю залишилось місто Кременчук Полтавської області.

У місті також не працює електротранспорт та частково відсутнє опалення. Міський водоканал перейшов на резервне живлення, холодну воду подають за графіком.

Інші наслідки

Також під атакою були Кіровоградщина, Миколаївщина, Сумщина та Чернігівщина. ДСНС зараз ліквідовує понад десять пожеж по Україні.