Водій Анджеліни Джолі, якого зупинило ТЦК, виявився тренером із самбо з Кропивницького. Що про нього відомо

На Миколаївщині співробітники Територіального центру комплектування зупинили водія у кортежі американської акторки й амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі. Ним виявився 33-річний тренер з бойового самбо з Кропивницького Дмитро.

Про це розповів його брат Євген Пищиков у коментарі «Суспільному».

За його словами, Дмитро не служив в армії, але проходив військову кафедру в льотній академії близько десяти років тому.

«Їхали в кортежі, але він не охоронець. Він від суспільної організації, він як супровід — показати, розказати — як волонтер їхав з ним. Він не охоронець Анджеліни Джолі. Він не в розшику. У нього захворювання спини, не може повертатися. Свіже ВЛК 2025 року в нього. Усі документи й волонтерське посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення», — повідомив брат Дмитра.

Дівчина Дмитра Юлія Лотицька розповіла «Суспільному», що звʼязку з ним наразі немає — телефон Дмитра вимкнений. Вона вирушила на Миколаївщину, щоб зʼясувати обставини його затримання.

«Він мені вчора ближче до вечора зателефонував. Я перед цим кілька разів йому писала повідомлення, він не відповідав. Потім я вирішила зателефонувати, в нього був вимкнений телефон. І він через деякий час телефонував, сказав мені, що він в Миколаївській області, у Вознесенську в ТЦК», — зазначила Юлія.

За інформацією джерел «Суспільного» у Сухопутних військах, один з водіїв кортежу Анджеліни Джолі — громадянин України, офіцер запасу, який мав проблеми з військово-обліковими документами. Його запросили проїхати до Південноукраїнського ТЦК та СП.

Водночас, за наявною інформацією, між Анджеліною Джолі та представниками ТЦК не виникало конфлікту — акторка відвідала будівлю центру комплектування лише для того, щоб скористатися вбиральнею.

«Суспільне» звернулося за коментарем до Миколаївського обласного ТЦК та СП, але наразі там ситуацію не коментують.